В лототроне лежат несколько шаров. При розыгрыше приза выпал один из шаров. В сооб??ении о том, что выпал шар с номером 7 содержится 4 бита информации. Сколько шаров в лототроне?
Информатика
В лототроне лежат несколько шаров. При розыгрыше приза выпал один из шаров. В сооб??ении о том, что выпал шар с номером 7 содержится 4 бита информации. Сколько шаров в лототроне?
Ответ(ы):
Гость:
4 -мя битами можно закодировать 16 шаров. 1 бит - 2 состояния 2 бита - 4 состояния 3 бита - 8 состояний 4 бита - 16 состояний Достаточно подробно?
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