В лототроне лежат несколько шаров. При розыгрыше приза выпал один из шаров. В сооб??ении о том, что выпал шар с номером 7 содержится 4 бита информации. Сколько шаров в лототроне?

Информатика

В лототроне лежат несколько шаров. При розыгрыше приза выпал один из шаров. В сооб??ении о том, что выпал шар с номером 7 содержится 4 бита информации. Сколько шаров в лототроне?

Автор: Гость