На две стройки отправили 8 ОДИНАКОВЫХ ящиков с гвоздями. Когда на обеих стройках и??расходовали 60кг гвоздей, то на одной стройке осталось 3 ящика, а на другой - два. Сколько гвоздей было в каждом ящике
Математика
На две стройки отправили 8 ОДИНАКОВЫХ ящиков с гвоздями. Когда на обеих стройках и??расходовали 60кг гвоздей, то на одной стройке осталось 3 ящика, а на другой - два. Сколько гвоздей было в каждом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=5 ящ осталось 8-5=2ящ израсходовали 60:2=30кг в каждом ящике
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