На две стройки отправили 8 ОДИНАКОВЫХ ящиков с гвоздями. Когда на обеих стройках и??расходовали 60кг гвоздей, то на одной стройке осталось 3 ящика, а на другой - два. Сколько гвоздей было в каждом ящике

Математика

На две стройки отправили 8 ОДИНАКОВЫХ ящиков с гвоздями. Когда на обеих стройках и??расходовали 60кг гвоздей, то на одной стройке осталось 3 ящика, а на другой - два. Сколько гвоздей было в каждом ящике

Автор: Гость