На дверь каждой квартиры крепится номер, состоящий из отдельных металических циф??. Сколько всего потребуется таких цифр для нумерации 136 квартир нового дома? нужно решение по действиям
Математика
На дверь каждой квартиры крепится номер, состоящий из отдельных металических циф??. Сколько всего потребуется таких цифр для нумерации 136 квартир нового дома? нужно решение по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нумерации квартир с первой по девятую потребуется 9 металлических цифр. Для нумерации квартир с десятой по девяносто девятую потребуется (99 - 9) х 2 = 180 цифр Для нумерации квартир с сотой по сто тридцать шестую потребуется (136 – 99) х 3 = 111 цифр Таким образом, для нумерации 136 квартир нового дома потребуется 9 + 180 + 111 = 300 металлических цифр.
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