На клумбе было 15 тюльпанов для букета срезали 5 тюльпанов сколько тюльпанов остал??сь на клумбе

Математика

На клумбе было 15 тюльпанов для букета срезали 5 тюльпанов сколько тюльпанов остал??сь на клумбе

Автор: Гость