На клумбе было 15 тюльпанов для букета срезали 5 тюльпанов сколько тюльпанов остал??сь на клумбе
Математика
На клумбе было 15 тюльпанов для букета срезали 5 тюльпанов сколько тюльпанов остал??сь на клумбе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оталось 10 тюльпанов. 15-5=10
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