На координатной плоскости постройте прямоугольник KLMN с вершинами: K(–1;–1), L(–1;3), M(5;3), N(5;–1). а) Запишите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. б) Вычислите периметр и площадь этого прямоугольник...

Математика

На координатной плоскости постройте прямоугольник KLMN с вершинами: K(–1;–1), L(–1;3), M(5;3), N(5;–1). а) Запишите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. б) Вычислите периметр и площадь этого прямоугольника. ПОЖАЛУЙСТА , ОЧЕНЬ НАДО!желательно решение на картинке

Автор: Гость