На координатной плоскости постройте прямоугольник KLMN с вершинами: K(–1;–1), L(–1;3), M(5;3), N(5;–1). а) Запишите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. б) Вычислите периметр и площадь этого прямоугольник...
Математика
На координатной плоскости постройте прямоугольник KLMN с вершинами: K(–1;–1), L(–1;3), M(5;3), N(5;–1). а) Запишите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. б) Вычислите периметр и площадь этого прямоугольника. ПОЖАЛУЙСТА , ОЧЕНЬ НАДО!желательно решение на картинке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) координаты середины отрезка точка О (х;у)- точка пересечения диагоналей х=(-1+5)/2=2 у=(-1+3)/2=1 2) KL=#(-1-(-1))^2+(-1-3)^2=#16=4 LM=#(-1-5)^2+(3-3)^2=#36=6 Р=2*(4+6)=20 S=4*6=24 #-Знак корня из всего выражения до знака равно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Помогите с физикой пожалуйста. Заданы токи I и I' а сопротивление r3=r2=r. Определить н??пряжение U, сопротивление r1, токи I2 и I3.
Математика