На лесопилку привезли 10 одинаковых вагонов и 20 самосвалов с древесиной.Масса древисины на одном самосвале 40 ц 60 кг,а в одном вагоне - в 4 раза больше. Какова масса всей древесины?(решите задачу с кратким условиям)
Математика
На лесопилку привезли 10 одинаковых вагонов и 20 самосвалов с древесиной.Масса древисины на одном самосвале 40 ц 60 кг,а в одном вагоне - в 4 раза больше. Какова масса всей древесины?(решите задачу с кратким условиям)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса всей древесины 2436 ц
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