На лесопилку привезли 10 одинаковых вагонов и 20 самосвалов с древесиной.Масса древисины на одном самосвале 40 ц 60 кг,а в одном вагоне - в 4 раза больше. Какова масса всей древесины?(решите задачу с кратким условиям)

Математика

На лесопилку привезли 10 одинаковых вагонов и 20 самосвалов с древесиной.Масса древисины на одном самосвале 40 ц 60 кг,а в одном вагоне - в 4 раза больше. Какова масса всей древесины?(решите задачу с кратким условиям)

Автор: Гость