На одной пасеке было 47 ульев,а надругой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и то же количество мёда...

Математика

На одной пасеке было 47 ульев,а надругой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и то же количество мёда?решение срочно.

Автор: Гость