На одной пасеке было 47 ульев,а надругой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и то же количество мёда...

Математика
На одной пасеке было 47 ульев,а надругой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и то же количество мёда?решение срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52-47=5 ульев больше на второй пасеке350:5=70кг - меда в одном улье(47+52)*70=6930кг=6т 930кг-меда на двух пасеках

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