На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую-по 3 кг,всего 24 гири.Ве??ы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной и сколько-на другой чаше? ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАрЮ ЗА ОТВЕТЫ:-) Напишите пожалуйс...
Математика
На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую-по 3 кг,всего 24 гири.Ве??ы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной и сколько-на другой чаше? ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАрЮ ЗА ОТВЕТЫ:-) Напишите пожалуйста решение задачи именно с пояснением (если не трудно):-)
Ответ(ы):
Гость:
1)3+3+3+3+3=15+3+3+3+3+3=30+3+3+3+3+3= 45 кг (15 гирь) 2)5+5+5=15+5+5+5=30+5+5+5=45 кг (9 гирь)
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