На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую-по 3 кг,всего 24 гири.Ве??ы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной и сколько-на другой чаше? ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАрЮ ЗА ОТВЕТЫ:-) Напишите пожалуйс...

Математика

На одну чашу весов поставлены гири массой по 5 кг,а на другую-по 3 кг,всего 24 гири.Ве??ы находятся в равновесии.Сколько гирь находится на одной и сколько-на другой чаше? ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАрЮ ЗА ОТВЕТЫ:-) Напишите пожалуйста решение задачи именно с пояснением (если не трудно):-)

Автор: Гость