На отрезке AB длиной 8 см 5 мм отложите отрезки AK = 3 см и BM = 3 см 3 мм. Измерьте длину от??езка KM
Математика
На отрезке AB длиной 8 см 5 мм отложите отрезки AK = 3 см и BM = 3 см 3 мм. Измерьте длину от??езка KM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см+3.3см=6.3см = АК+МВ. 8.5-6.3 =2.2см = КМ
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