Одна из сторон ковра прямоугольной формы равна 2,3 метра, в другая -на 54 см короче. Н??йти периметр ковра (в метрах)
Математика
Одна из сторон ковра прямоугольной формы равна 2,3 метра, в другая -на 54 см короче. Н??йти периметр ковра (в метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как перичметр это сумма всех сторон, то получается, что одна сторона 230см ,а другая 176см ,потом все стороны складываем и получаем 230*2+176*2=812см ,это 8метров и 12см
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