Алгебра. 8 класс. Растяжение и сжатие функции. Помогите пристроить график по функц??и y=1/2((x+3)²-5)

Алгебра
Алгебра. 8 класс. Растяжение и сжатие функции. Помогите пристроить график по функц??и y=1/2((x+3)²-5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=1/2(х^2+6x+9)-5 у=1/2x^2+3x+4.5-5 у=1/2x^2+3x-0.5 находим вершину параболы  у=-3, х=-5  найдем точки пересечения с осями х=0 у=-0,5 у=0 х=-6 построишь график 
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