Помогите найти все углы треугольника, вообще никак не получается угол 1 и 2 найти

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Внешний угол равен 150-ти градусам, а т.к. этот угол смежен с третьим углом треугольника, то он равен сумме несмежных с ним углов. Значит, угол 1+угол 2=150. Нам известно, что угол 2- угол 1=10 градусов. Зная это напишем равенство угол 1 + угол 2 =150. Угол 2 выразим через угол 1(угол 2 =угол 1+10) угол + угол 1 +10 = 150 2*угол 1=140 угол 1 =140:2=70 градусов. А так как угол 2 больше угла 1 на 10 градусов, то угол 2 равен 70+10=80 градусов