На отрезке ав длиной 9 см точкой с отметили 4/9 его части чему равна длина отрезка ас

Математика
На отрезке ав длиной 9 см точкой с отметили 4/9 его части чему равна длина отрезка ас
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/9 часть от отрезка 9 см = 1 см Следовательно отрезок ас= 4 см
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