На пол прямоугольной комнаты положили ковёр, края которой отстоят на 50 см от каждой из четырёх стен.Найди периметр комнаты, если периметр ковра равен 20 м.
Математика
На пол прямоугольной комнаты положили ковёр, края которой отстоят на 50 см от каждой из четырёх стен.Найди периметр комнаты, если периметр ковра равен 20 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если у ковра периметр равен 20 м , а от стен он удален на 50 см=0,5м чтобы найти периметр нужно все стороны сложить . Р=20+0,5+0,5+0,5+0,5=22 метра ответ 22 метра
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