На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?

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На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?

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