На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?
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На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*18=90м ушло на платья 2) 114-90=24м ушло на сорочки 3) 24/2=12 сорочек сшили
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