На птичьем рынке на 19200тг купили двух попугаев одного щенка и одного котенка.щенок в 3 раза дороже котенка но в 2 раза дешевле попугая.сколько стоит котенок?сколько стоит попугай?
Математика
На птичьем рынке на 19200тг купили двух попугаев одного щенка и одного котенка.щенок в 3 раза дороже котенка но в 2 раза дешевле попугая.сколько стоит котенок?сколько стоит попугай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-котенок 3х -щенок 6х-попугай х+3х+6х*2=19200 16х=19200 х=19200/16 х=1200 1200-котенок, 3600-щенок, 7200-попугай
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