На птичьем рынке на 19200тг купили двух попугаев одного щенка и одного котенка.щенок в 3 раза дороже котенка но в 2 раза дешевле попугая.сколько стоит котенок?сколько стоит попугай?

Математика

На птичьем рынке на 19200тг купили двух попугаев одного щенка и одного котенка.щенок в 3 раза дороже котенка но в 2 раза дешевле попугая.сколько стоит котенок?сколько стоит попугай?

Автор: Гость