На ремонт двух комнат израсходовали 9 банок краски по 3 кг в каждой. На первую комнату израсходовали 5 банок краски. Сколько килограммов краски израсходовали на вторую комнату?

Математика
На ремонт двух комнат израсходовали 9 банок краски по 3 кг в каждой. На первую комнату израсходовали 5 банок краски. Сколько килограммов краски израсходовали на вторую комнату?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9-5=4 банки на вторую комнату. 4*3=12 кг.краски на втопую комнату
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