На ремонт двух комнат израсходовали 9 банок краски по 3 кг в каждой. На первую комнату израсходовали 5 банок краски. Сколько килограммов краски израсходовали на вторую комнату?

Математика

На ремонт двух комнат израсходовали 9 банок краски по 3 кг в каждой. На первую комнату израсходовали 5 банок краски. Сколько килограммов краски израсходовали на вторую комнату?

Автор: Гость