На рисунке дан график пути движения некоторого тела. Какой путь прошло тело за 4,5ч? За какое время тело прошло путь 15 км? С какой скоростью двигалось тело?( Ответ дать в м/с)

Физика
На рисунке дан график пути движения некоторого тела. Какой путь прошло тело за 4,5ч? За какое время тело прошло путь 15 км? С какой скоростью двигалось тело?( Ответ дать в м/с)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4,5часа тело прошло 45км 15км-за 1,5часа
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