На рисунке дан график пути движения некоторого тела. Какой путь прошло тело за 4,5ч? За какое время тело прошло путь 15 км? С какой скоростью двигалось тело?( Ответ дать в м/с)

Физика

На рисунке дан график пути движения некоторого тела. Какой путь прошло тело за 4,5ч? За какое время тело прошло путь 15 км? С какой скоростью двигалось тело?( Ответ дать в м/с)

Автор: Гость