На рисунке изображена четвертая часть фигуры. изобрази всю фигуру.
Математика
На рисунке изображена четвертая часть фигуры. изобрази всю фигуру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат 3см на 3см и квадрат по диагонали развёрнутый
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