На школьной площадке играло в волейбол 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играло в волейбол?
Математика
На школьной площадке играло в волейбол 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играло в волейбол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество девочек-х. КОМАНД ДВЕ,ПОЭТОМУ 9*2=18 11+х=18 х=18-11 х=7
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