На школьной площадке играло в волейбол 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играло в волейбол?

Математика

На школьной площадке играло в волейбол 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играло в волейбол?

Автор: Гость