На сколько секунд 1 с меньше чем 1 мин? во сколько раз 1 с меньше чем 1 мин?
Математика
На сколько секунд 1 с меньше чем 1 мин? во сколько раз 1 с меньше чем 1 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин=60сек 60-1=59сек 60:1=60раз Ответ:на 59 секунд 1с меньше 1 мин,в 60 раз 1с меньше 1мин
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