На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Сколько легковых и грузовых автомобилей стояли на стоянке?

Математика

На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Сколько легковых и грузовых автомобилей стояли на стоянке?

Автор: Гость