На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Сколько легковых и грузовых автомобилей стояли на стоянке?

Математика
На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Сколько легковых и грузовых автомобилей стояли на стоянке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*10=40 колёс, если все 4-х колесные 46-40=6 колёс остаётся, это колеса грузовиков (пятое и шестое-по два колеса на каждом грузовике) 6:2=3 грузовика 10-3=7 легковых
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