На трёх полках находится 75 книг. На первой полке в два раза больше книг, чем на второй, а на третьей - на 10 книг меньше, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?
Математика
На трёх полках находится 75 книг. На первой полке в два раза больше книг, чем на второй, а на третьей - на 10 книг меньше, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x будет 2 полка тогда: 2x-это первая полка 2x-10-это третья полка X+2x+2x-10=75 5x-10=75 5x=75-10 5x=65 x=65:5 x=13
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