На трёх полках находится 75 книг. На первой полке в два раза больше книг, чем на второй, а на третьей - на 10 книг меньше, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Математика

На трёх полках находится 75 книг. На первой полке в два раза больше книг, чем на второй, а на третьей - на 10 книг меньше, чем на первой. Сколько книг на каждой полке?

Автор: Гость