На три комбенизона пошло 17 м ткани.сколько метров ткани нужно, чтобы сшить девять ??аких комбинезонов?

Гость: Гость:

1) 9:3= 3 (раза) больше ткани потребуется для 9-ти комбинезонов, чем для 3-х. 2) 17 *3 = 51 ( м) Ответ: 51 м ткани потребуется, чтобы сшить 9 комбинезонов.