На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120м синей ??кани,красной- на 800 дм больше,а жёлтой- на 400дм меньше,чем синей.Сколько метров ткани пошло занаве?

Гость: Гость:

Синей ткани было 120 метров, а жёлтой понадобилось большее неё на 400 дм. Чтобы было понятно дециметры переведем в метры. 400 дм = 40 метров. 120-40=80 метров понадобилось жёлтой. Тогда красной понадобилось 800 дм = 80 метров, значит красной понадобилось 120+80=200 метров. Ответ: 80 жёлтой + 120 синей + 200 красной = 400 метров ткани всего понадобилось.