На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный...

Математика

На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный слой марципана. Маме предстоит разделить торт на пять совершенно одинаковых частей. Как ей это сделать, чтобы никого не обидеть?

Автор: Гость