На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный...

Математика
На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный слой марципана. Маме предстоит разделить торт на пять совершенно одинаковых частей. Как ей это сделать, чтобы никого не обидеть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,5:5=4,5(см.) -размер каждого к усочка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1/(cosA)^2 - 1/(cotA)^2=?
Ответить
Математика
7+7+7+7. 12+12+12. 9+9+
Ответить
Русский язык
Что такое произвольники, как они применялись в книгопечатании?
Ответить
Английский язык
Pair work.Find the two conversations помогите пожалуйста мне нужно составить диолог и перевод на русский язык поставлю как лучший:)(-ая) PUPIL1 W...
Ответить
Английский язык
Сделайте пожалуйста озвучку ! например: cat-кэт, dog-дог. I usually get up at seven o’clock and have breakfast at half past seven. I go to the gy...
Ответить