На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный...
Математика
На восемнадцатилетие дочери мама испекла торт. На праздничной вечеринке его надо было разделить между пятью людьми. Размер квадратного торта – 22,5 см с каждой стороны. Сверху по периметру – ровный слой крема, по краям – ровный слой марципана. Маме предстоит разделить торт на пять совершенно одинаковых частей. Как ей это сделать, чтобы никого не обидеть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22,5:5=4,5(см.) -размер каждого к усочка
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