Начерти два квадрата сторона одного 3 сантиметра сторона другого в три раза больш?? Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра 1

Математика

Начерти два квадрата сторона одного 3 сантиметра сторона другого в три раза больш?? Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра 1

Автор: Гость