Начерти два квадрата сторона одного 3 сантиметра сторона другого в три раза больш?? Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра 1

Математика
Начерти два квадрата сторона одного 3 сантиметра сторона другого в три раза больш?? Во сколько раз площадь второго квадрата больше площади первого Во сколько раз периметр второго квадрата больше периметра 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ркв=а*4 периметра квадрата
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