Начерти два отрезка первый длиной 12 сантиметров а второй на 8 сантиметров короче Во сколько раз длина второго отрезка меньше длины первого

Математика

Начерти два отрезка первый длиной 12 сантиметров а второй на 8 сантиметров короче Во сколько раз длина второго отрезка меньше длины первого

Автор: Гость