Начерти два отрезка первый длиной 12 сантиметров а второй на 8 сантиметров короче Во сколько раз длина второго отрезка меньше длины первого
Математика
Начерти два отрезка первый длиной 12 сантиметров а второй на 8 сантиметров короче Во сколько раз длина второго отрезка меньше длины первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12-8=4 это второй отрезок. 2)12-4=8 в восемь раз длина второго отрезка меньше первого
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