Начерти треугольник и ломаную линию, которая пересекает стороны этого треугольника : а ) в одной точке; б ) в двух точках; г ) в трёх точках; г ) в четырех точках.

Математика

Начерти треугольник и ломаную линию, которая пересекает стороны этого треугольника : а ) в одной точке; б ) в двух точках; г ) в трёх точках; г ) в четырех точках.

Автор: Гость