Начерти треугольник и ломаную линию, которая пересекает стороны этого треугольника : а ) в одной точке; б ) в двух точках; г ) в трёх точках; г ) в четырех точках.
Математика
Начерти треугольник и ломаную линию, которая пересекает стороны этого треугольника : а ) в одной точке; б ) в двух точках; г ) в трёх точках; г ) в четырех точках.
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