Начертить два прямоугольника площадь одного из которых на 3 квадратных сантиметр??в больше

Математика
Начертить два прямоугольника площадь одного из которых на 3 квадратных сантиметр??в больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый прямоугольник начерти со сторонами =7см -длина и 3см. - это будет ширина. Тогда площадь его =7*3=21см.кв. второй прямоугольник начерти со сторонами =6см. -длина и 4см - это  будет ширина. Тогда его площадь =6*4=24см.кв. от площади второго прямоугольника отнимем площадь первого и получим 24-21=3см.кв.
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