Начертить два прямоугольника площадь одного из которых на 3 квадратных сантиметр??в больше

Гость: Гость:

Первый прямоугольник начерти со сторонами =7см -длина и 3см. - это будет ширина. Тогда площадь его =7*3=21см.кв. второй прямоугольник начерти со сторонами =6см. -длина и 4см - это будет ширина. Тогда его площадь =6*4=24см.кв. от площади второго прямоугольника отнимем площадь первого и получим 24-21=3см.кв.