Начертите ломаную из 3 звеньев,зная,что длина всей ломаной 8 см?
Математика
Начертите ломаную из 3 звеньев,зная,что длина всей ломаной 8 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуете ломаную из отрезков к примеру 4 см, 3 см и 1 см Другие варианты: 5 см,2 см,1 см 4 см,2 см,2 см 4 см,1 см,3 см тут вариантов очень много)
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