Начертите по клеточкам такой же чертеж. назовите:а) все прямоугольные треугольники; б) все равнобедренные треугольники. есть ли треугольник, который является и равнобедренным, и прямоугольный?
Математика
Начертите по клеточкам такой же чертеж. назовите:а) все прямоугольные треугольники; б) все равнобедренные треугольники. есть ли треугольник, который является и равнобедренным, и прямоугольный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равно бедренные это треугольники с одинаковыми сторонами прямоугольник кажется это КМЕД и КМНС
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