Начертите по клеточкам такой же чертеж. назовите:а) все прямоугольные треугольники; б) все равнобедренные треугольники. есть ли треугольник, который является и равнобедренным, и прямоугольный?

Математика

Начертите по клеточкам такой же чертеж. назовите:а) все прямоугольные треугольники; б) все равнобедренные треугольники. есть ли треугольник, который является и равнобедренным, и прямоугольный?

Автор: Гость