Надо поставить символы ( + - : •) 4 4 4 4 4 4=100
Математика
Надо поставить символы ( + - : •) 4 4 4 4 4 4=100
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Гость:
Ответ (4+4+4)х (4+4)+4=100
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