Найди однокоренные слова каждый год с погодой вешней все гостей крылатых ждут. То??ько вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут.

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Найди однокоренные слова каждый год с погодой вешней все гостей крылатых ждут. То??ько вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут.
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Автор: Гость
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Гость:
Скворцы - скворечник.....................
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