Найди в словаре пиши правильно слова на букву к выпиши их столбиком подчеркни орф??граммы и выдели окончания рядом с каждым словом запиши его форму мн.ч р.п выдели окончания поставь ударения коллектив маша сказала что в форме м...
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Найди в словаре пиши правильно слова на букву к выпиши их столбиком подчеркни орф??граммы и выдели окончания рядом с каждым словом запиши его форму мн.ч р.п выдели окончания поставь ударения коллектив маша сказала что в форме мн.ч Р.п у этих слов окончание ей ов и нулевое ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА
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Гость:
Скинь фотку, а то ничё не понятно!
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