Найди в словаре пиши правильно слова на букву к выпиши их столбиком подчеркни орф??граммы и выдели окончания рядом с каждым словом запиши его форму мн.ч р.п выдели окончания поставь ударения коллектив маша сказала что в форме м...

Русский язык

Найди в словаре пиши правильно слова на букву к выпиши их столбиком подчеркни орф??граммы и выдели окончания рядом с каждым словом запиши его форму мн.ч р.п выдели окончания поставь ударения коллектив маша сказала что в форме мн.ч Р.п у этих слов окончание ей ов и нулевое ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА

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