Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.

Математика
Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
_534 298 ----- 236 вот и всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какой художественный прием использует автор, в предложении: с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская
Ответить
Математика
Вырази в килограммах: 1) 60000г 24т276кг 38 Ц 0 кг 5 Т 26 кг 2) 2 Т 7 Ц 435000ц 5 Ц 94 кг 20 Ц 3 кг
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!СРОЧНО!!!!
Ответить
Геометрия
Даю 40 баллов)) Помогите срочно надо!!! Надо решить 5-ый номер.
Ответить
Математика
Найдите значение m если -m=2/3 значение -с если с=2,1/5 значение к если -к=-0,2 значение -n если n= -5,2/7
Ответить