Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.
Математика
Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.
Ответ(ы):
Гость:
_534 298 ----- 236 вот и всё
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