Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.

Математика

Найди значение одного выражения в столбик.Используй результат для вычисления остальных выражений способом округления. 534-298=236,теперь нужно использовать этот результат для остальных выражений.

Автор: Гость