Найдите наименьшее трехзначное число, кратное 3, такое, чтобы его первая цифра был?? 8 и что бы все цифры были различны

Математика

Найдите наименьшее трехзначное число, кратное 3, такое, чтобы его первая цифра был?? 8 и что бы все цифры были различны

Автор: Гость