Найдите наименьшее трехзначное число, кратное 3, такое, чтобы его первая цифра был?? 8 и что бы все цифры были различны

Математика
Найдите наименьшее трехзначное число, кратное 3, такое, чтобы его первая цифра был?? 8 и что бы все цифры были различны
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