Найдите неизвестный член пропорции
Математика
Найдите неизвестный член пропорции
Ответ(ы) на вопрос:
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10,4×11÷13=8.8 вот так
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