Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если его длина 4 целых 2/3, ширина 4/7 ?? высота 1,5см

Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если его длина 4 целых 2/3, ширина 4/7 ?? высота 1,5см
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Гость:
4 2/3*4/7*3/2=14/3*4/7*3/2= 8/3*3/2=4
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