Найдите область определения функции:

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменатель не должен быть равен нулю х+3≠0 и √х+4 больше(значок не нашла) 0 х≠ -3 х больше -4 Далее рисуем луч, на котором ставим -4 и выкалываем точку -3 Получается обл.опр. (-4; -3) (-3; +∞)
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