Найдите область определения функции:

Гость: Гость:

Знаменатель не должен быть равен нулю х+3≠0 и √х+4 больше(значок не нашла) 0 х≠ -3 х больше -4 Далее рисуем луч, на котором ставим -4 и выкалываем точку -3 Получается обл.опр. (-4; -3) (-3; +∞)