Найдите область определения функции:

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменатель не должен быть равен нулю х+3≠0    и     √х+4 больше(значок не нашла)  0 х≠ -3                х больше   -4 Далее рисуем луч, на котором ставим -4    и выкалываем точку -3 Получается обл.опр. (-4; -3)  (-3; +∞)
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