Найдите однородные члены предложения, какими частями речи они выражены. Она вошла в кухню,села на табурет, расстегнула пуговицы своего пальто и...оглянулась вокруг. Васек нахмурился и отошел к окну. У обоих были растроганные, у...
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Найдите однородные члены предложения, какими частями речи они выражены. Она вошла в кухню,села на табурет, расстегнула пуговицы своего пальто и...оглянулась вокруг. Васек нахмурился и отошел к окну. У обоих были растроганные, умиленные лица. ..
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Однородные члены:Вошла,села,расстегнула,нахмурился,отошёл
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