Найдите периметр треугольника ABC, если BC вдвое длиннее, чем АС, AB= 2см8мм, AC на 9 мм ??ороче, чем АВ

Математика
Найдите периметр треугольника ABC, если BC вдвое длиннее, чем АС, AB= 2см8мм, AC на 9 мм ??ороче, чем АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ас=1см9мм ВС=3см8мм периметр =8см 5мм
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