Найдите периметр треугольника ABC, если BC вдвое длиннее, чем АС, AB= 2см8мм, AC на 9 мм ??ороче, чем АВ

Математика

Найдите периметр треугольника ABC, если BC вдвое длиннее, чем АС, AB= 2см8мм, AC на 9 мм ??ороче, чем АВ

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