Найдите площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 8 и углом 15∘
Геометрия
Найдите площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 8 и углом 15∘
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольного треугольника можно найти произведением его катетов, деленному на 2, можно и произведением сторон на синус угла между ними, деленному на 2. Пусть в ∆ АВС угол С=90°, угол В=15º, гипотенуза АВ=10 по условию Тогда ВС=АВ*cos15°= ≈10*0,9659=9,659 sin 15º=≈0,2588 S=10*9,659*0,2588 :2= ≈12,4997 (ед. площади)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 237 километров, одновременно на встречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились ч...
Русский язык
Литература