Найдите площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 8 и углом 15∘

Геометрия
Найдите площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 8 и углом 15∘
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольного треугольника можно найти произведением его катетов, деленному на 2,  можно и произведением сторон на синус угла между ними,  деленному на 2.   Пусть в ∆ АВС угол С=90°, угол В=15º, гипотенуза АВ=10 по условию    Тогда ВС=АВ*cos15°= ≈10*0,9659=9,659    sin 15º=≈0,2588     S=10*9,659*0,2588 :2= ≈12,4997 (ед. площади)  
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