Найдите плотность спирта. Если кусочек стекла весит в спирте 0,25 H ; в воздухе 0,36 H; в воде 0,22 H.
Физика
Найдите плотность спирта. Если кусочек стекла весит в спирте 0,25 H ; в воздухе 0,36 H; в воде 0,22 H.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fас = ρс*g*Vст, Fас - сила архимеда в спирте, ρс - плотность спирта, Vст - объем стекла Fав = ρв*g*Vст, Fав - сила архимеда в воде, ρв - плотность воды Fав = Р - Рв, Р, - вес стекла в воздухе, Рв - вес стекла в воде Fас = Р - Рс, - Рс - вес стекла в спирте ρв*g*Vст = Р - Рв - (1) ρс*g*Vст = Р - Рс - (2) Первое уравнение делим на второе ρв/ρс = (Р - Рв) / (Р - Рс) => ρс = ρв * (Р - Рс) / (Р - Рв) = = 1000 кг/м³ * (0,36 Н - 0,25 Н) / (0,36 Н - 0,22 Н) = 1000 кг/м³ * 0,11 Н / 0,14 Н ≈ 790 кг/м³
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