Найдите предложение с простым глагольным сказуемым: 1 Сашка отказался от моей по??ощи и хотел сам наколоть дров 2 От дочки часто приходили письмо , и нам было спокойно 3 Зима была снежная и холодная 4 на площади шёл концерт...

Русский язык
Найдите предложение с простым глагольным сказуемым: 1 Сашка отказался от моей по??ощи и хотел сам наколоть дров 2 От дочки часто приходили письмо , и нам было спокойно 3 Зима была снежная и холодная 4 на площади шёл концерт , и я поспешил туда
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Гость:
2 от дочки часто проходит письмо...
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