Найдите скорость сближения или скорость удаления Отметь флажком В каких случаях ??роизойдет встреча 10 м с 15 м с
Математика
Найдите скорость сближения или скорость удаления Отметь флажком В каких случаях ??роизойдет встреча 10 м с 15 м с
Ответ(ы):
Гость:
12+15 = 27 км/ч - скорость сближения. Встреча будет. 9+26 = 35 м/мин - скорость удаления. Встречи не будет. 120-70 = 50 км/ч - скорость сближения. Встреча будет. 9-5 = 4 м/с - скорость удаления. Встречи не будет.
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