Найдите углы параллелограмма а ) сумма двух его противоположных углов равна 94 °;б)??азность двух из них равна 70°

Алгебра

Найдите углы параллелограмма а ) сумма двух его противоположных углов равна 94 °;б)??азность двух из них равна 70°

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