Помогите с английским, в задание нужно вставить cоюзы

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Помогите с английским, в задание нужно вставить cоюзы
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Гость:
1) up; 2) down on; 3) after; 4)at; 5) with; 6) about; 7) forward to.
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