Можите написать сочинение книга мой лучший друг. тезис и докозательство по этому ??очинению
Русский язык
Можите написать сочинение книга мой лучший друг. тезис и докозательство по этому ??очинению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека в жизни есть хотя бы один друг. Друг – это тот, кто никогда не оставит в беде, кто придёт на помощь даже тогда, когда другие отвернутся. Мы называем друга того, кто поможет полезным советом в трудную минуту и в трудный час, того, кого любим всем сердцем, того, кому доверяем.У меня много друзей. Как хорошо! Если мне скучно или грустно, то друг меня обязательно развеселит. Мы очень часто вместе мечтаем и фантазируем. Мне было очень тяжело, если бы у меня не было друзей. Неважно, сколько их. Главное, чтоб они были настоящими друзьями.Книга – мой лучший друг с самого детства. Когда я был маленьким, я очень любил читать сказки и приключения. Моей любимой сказкой была книга Виталия Бианки «Мышонок Пик». В ней рассказывается о маленьком мышонке, с которым всё время случались разные приключения. Эта книга научила меня, как быть отважным, смелым, находчивым. Когда я читал о мышонке Пике, мне казалось, что мы были с ним всегда вместе. Я очень переживал за мышонка, когда он попадал в беду. Я и сейчас часто вспоминаю эту книгу и своего замечательного героя мышонка Пика. Стараюсь быть таким же добрым и умным. Теперь я не допускаю таких ошибок, какие допустил он.Книга – это не только друг, который учит меня жизни. Книга Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина» научила меня быть всегда весёлым и жизнерадостным. Я очень люблю шутки, улыбки, смех. В этом эта книга мне очень помогла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На острове живут 7 синих, 9 зеленых и 11 красных хамелеонов. Когда два хамелеона разного увета встречаются, они оба меняют свой цвет на третий ( си...
Математика
К частному чисел 630 и 6 прибавить произведение чисел 78 и 2 От разностичисел 500 и 106 отнять 99. Произведение чисел 55 и 2 уменьшить в 10 раз...
Математика
Монета достоинством в 1 рубль весит 6 г, в 2 рубля — 17 г, а в 5 рублей — 30 г. В сберкасс?? можно поменять любой набор монет на любой другой набор...
Қазақ тiлi