Можите написать сочинение книга мой лучший друг. тезис и докозательство по этому ??очинению

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У каждого человека в жизни есть хотя бы один друг. Друг – это тот, кто никогда не оставит в беде, кто придёт на помощь даже тогда, когда другие отвернутся. Мы называем друга того, кто поможет полезным советом в трудную минуту и в трудный час, того, кого любим всем сердцем, того, кому доверяем.У меня много друзей. Как хорошо! Если мне скучно или грустно, то друг меня обязательно развеселит. Мы очень часто вместе мечтаем и фантазируем. Мне было очень тяжело, если бы у меня не было друзей. Неважно, сколько их. Главное, чтоб они были настоящими друзьями.Книга – мой лучший друг с самого детства. Когда я был маленьким, я очень любил читать сказки и приключения. Моей любимой сказкой была книга Виталия Бианки «Мышонок Пик». В ней рассказывается о маленьком мышонке, с которым всё время случались разные приключения. Эта книга научила меня, как быть отважным, смелым, находчивым. Когда я читал о мышонке Пике, мне казалось, что мы были с ним всегда вместе. Я очень переживал за мышонка, когда он попадал в беду. Я и сейчас часто вспоминаю эту книгу и своего замечательного героя мышонка Пика. Стараюсь быть таким же добрым и умным. Теперь я не допускаю таких ошибок, какие допустил он.Книга – это не только друг, который учит меня жизни. Книга Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина» научила меня быть всегда весёлым и жизнерадостным. Я очень люблю шутки, улыбки, смех. В этом эта книга мне очень помогла.