К частному чисел 630 и 6 прибавить произведение чисел 78 и 2 От разностичисел 500 и 106 отнять 99. Произведение чисел 55 и 2 уменьшить в 10 раз. Частноечисел 84 и 12 увеличить 25 раз. Суммучисел 489 и 309 уменьшить в 2 раз.

Математика
К частному чисел 630 и 6 прибавить произведение чисел 78 и 2 От разностичисел 500 и 106 отнять 99. Произведение чисел 55 и 2 уменьшить в 10 раз. Частноечисел 84 и 12 увеличить 25 раз. Суммучисел 489 и 309 уменьшить в 2 раз.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
630:6+78*2=26155*2 :10=11

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